Malam Ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Semburkan Abu Vulkanik 800 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami erupsi, Rabu (18/9/2024), pukul 21.58 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunung api meluncurkan abu vulkanik setinggi 800 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-Laki terletak di Kabupaten/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-Laki siaga atau level III.

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-Laki pada hari Rabu, 18 September 2024, pukul 21:58 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 2384 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Emanuel Rofinus Bere dalam keterangannya.

Emanuel melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 8.1 mm dan durasi 782 detik.

Sementara itu, Emanuel meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 KM dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki serta sektoral 4 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.