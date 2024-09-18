Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Sandal di Tangerang Kebakaran, 5 Unit Damkar Dikerahkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |00:23 WIB
Pabrik Sandal di Tangerang Kebakaran, 5 Unit Damkar Dikerahkan
Kebakaran melanda pabrik sandal di Tangerang (Foto : Ilustrasi/Damkar)
TANGERANG - Pabrik sandal PT Pumas Rotua Gemilang di Kawasan Industri, Kampung Cogreg Desa Pasir Bolang, Balaraja, Kabupaten Tangerang, kebakaran, pada Selasa 17 September 2024, malam.

"Objek kebakaran pabrik sandal diduga akibat konsleting listrik," kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat dalam keterangannya.

Ujat menjelaskan kronologis berawal karyawan pabrik melihat api dari ruang lantai atas bagian produksi dan api cepat merambat ke bagian lantai bawah.

"Api cepat merambat kebagian lantai bawah bagian produksi di karenakan banyaknya tumpukan bahan produksi sandal yang terbuat dari spon yang mudah terbakar," ujarnya.

Sebanyak 5 unit damkar dan 30 personil dikerahkan untuk memadamkan api. 

"Situasi masih dalam pendinginan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
