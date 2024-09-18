Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak yang Disiksa Ibu Tiri di Cilincing Jalani Operasi Kepala

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |02:12 WIB
Anak yang Disiksa Ibu Tiri di Cilincing Jalani Operasi Kepala
Anak yang disiksa ibu tiri jalani operasi di bagiak kepala (Foto : ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Anak berinisial NRA (6) yang disiksa oleh ibu tirinya berinisial DM (26) mesti menjalani operasi pada bagian kepala. NRA disiksa oleh ibu tirinya dengan cara dipukuli dan kepalanya hingga sempat mengalami kejang dan tak sadarkan diri. 

"Untuk kedua korban hari ini masih di rumah sakit dan yang satu (NRA) masih dalam proses operasi kepalanya," kata Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Lukman, di Polres Metro Jakarta Utara pada Selasa (17/9/2024).

Sementara itu, korban lainnya yakni MAA (4) masih belum sadarkan diri. Kedua korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Diharapkan, dalam waktu dekat, keduanya dapat segera pulih.

"Ditemani sama bapaknya (di rumah sakit)" ucap dia.

Sebelumnya, DM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Adapun penyiksaan itu dilakukan karena pelaku kesal dua korban sering menganggu anak kandungnya. Pelaku mempunyai anak dari hasil berhubungan dengan ayah dari dua korban.

Pelaku menyiksa NRA dengan cara dipukuli dan membenturkan kepalanya ke tembok. Akibat disiksa oleh pelaku, NRA sempat mengalami kejang. 

Sementara itu, MAA disiksa oleh pelaku dengan cara dipukuli kemudian disekap di kamar mandi. MAA menderita luka memar pada bagian kaki dan punggungnya akibat disiksa oleh pelaku.

 

