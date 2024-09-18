JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Jakarta sepanjang hari Rabu (18/9/2024) berawan di enam wilayah administrasi kota/kabupaten.
Berdasarkan prediksi BMKG berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta;
- Jakarta Pusat
Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam cerah berawan. Suhu 22-32 derajat.
- Kepulauan Seribu
Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam cerah berawan. Suhu 25-29 derajat.
- Jakarta Barat
Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam berawan. Suhu 25-33 derajat.
- Jakarta Selatan
Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam berawan. Suhu 24-33 derajat.