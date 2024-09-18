Prakiraan Cuaca Jakarta: Berawan Sepanjang Hari

, Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |05:02 WIB

Cuaca Jakarta hari ini diperkirakan cerah berawan (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Jakarta sepanjang hari Rabu (18/9/2024) berawan di enam wilayah administrasi kota/kabupaten.

Berdasarkan prediksi BMKG berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta;

- Jakarta Pusat

Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam cerah berawan. Suhu 22-32 derajat.

- Kepulauan Seribu

Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam cerah berawan. Suhu 25-29 derajat.

- Jakarta Barat

Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam berawan. Suhu 25-33 derajat.

- Jakarta Selatan

Pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam berawan. Suhu 24-33 derajat.