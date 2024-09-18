Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik di Tangerang Terbakar, Tiga Orang Alami Luka-Luka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |09:46 WIB
Pabrik di Tangerang Terbakar, Tiga Orang Alami Luka-Luka
Kebakaran pabrik di Tangerang (Foto: BPBD)
JAKARTA - Pabrik PT Wooil Indonesia di Kampung Utat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, terbakar, Selasa 17 September 2024. Tiga orang dilaporkan mengalami luka bakar.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. 

“Tiga orang luka bakar, jumlah yang terdampak satu gedung,” kata Ujat Sudrajat, Rabu (18/9/2024).

Peristiwa kebakaran itu bermula saat pegawai memotong gerinda bersamaan crane yang mengangkut barang goyang. Sehingga mengakibatkan serbuk karet jatuh dan menyambar serpihan gerinda.

“Di saat pegawai memotong menggunakan gerinda bersamaan crane yang mengangkut barang goyang mengakibatkan serbuk karet jatuh menyambar serpihan gerinda potong dan mengakibatkan nyalanya api,” ujar dia.

Ujat menambahkan, akibat peristiwa kebakaran tersebut kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta.

(Fakhrizal Fakhri )

      
