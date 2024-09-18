Polisi Butuh Kekuatan Doa untuk Tangkap Penculik dan Pencabul Siswi SD di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Polisi belum berhasil menangkap pelaku penculikan dan pencabulan dua siswi SD di Jombang, Ciputat dan Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Polisi butuh kekuatan doa dari masyarakat untuk mengungkap pelaku.

Penculikan itu terjadi pada waktu berbeda, yakni awal dan akhir Agustus 2024. Pelaku diduga seorang pria datang mengendarai sepeda motor lalu berpura-pura diutus pihak keluarga menjemput korban di sekitar area sekolah.

Selanjutnya, korban dibawa berputar hingga dimasukkan ke dalam sebuah ruko. Korban diduga sempat dibius, sebab saat terbangun sudah dalam posisi tak berpakaian. Malam harinya pelaku lantas mengantar korban kembali ke dekat sekolah.

Usai menerima laporan, polisi turun mengecek ke lapangan. Namun belum berhasil mengamankan pelaku. "Kami di sini masih turun di lapangan, untuk mengidentifikasi siapa pelaku yang melakukan hal tersebut," kata Kasatreskrim Polres Tangsel AKP Alvino Cahyadi, Rabu (18/09/24).

"Jadi kami juga mohon doa dari seluruh masyarakat, karena kekuatan doalah yang utama bagi kita. Semoga segera bisa terungkap, tentunya dengan petunjuk dan alat bukti yang kuat," imbuhnya.