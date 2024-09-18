Ini Harapan Nachrowi Ramli kepada RK dan Suswono

JAKARTA - Tokoh Jakarta sekaligus politikus, Nachrowi Ramli atau disapa Bang Nara meminta agar bakal calon gubernur Jakarta periode 2024-2029 Ridwan Kamil (RK) dan wakilnya, Suswono terus mengikutsertakan tokoh-tokoh Betawi untuk pembangunan Jakarta ke depan.

Hal ini disampaikannya saat RK-Suswono berkunjung ke kediamannya di wilayah Condet, Jakarta Timur, Rabu (18/9/2024). Turut hadir sejumlah tokoh Betawi dan ormas Betawi lainnya.

"Masukkannya adalah ikut sertakanlah kami kaum Betawi untuk membangun dkj ini jangan ditinggalkan. Merupakan pilihan yang tepat gerakan pembangunan Betawi, budaya Betawi harkat dan martabat kaum Betawi akan ditingkatkan oleh Kang Emil dan pak suswono insya Allah ini akan tercapai," kata dia.

Pada kesempatan itu, Bang Nara bersama tokoh Betawi lainnya menyatakan untuk mendukung RK-Suswono di Pilkada Jakarta.

"Saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir dan tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar pak Emil dan pak suswono menang dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga DKJ," kata Bang Nara.