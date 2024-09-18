Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Solusi RK-Suswono Atasi PHK di Jakarta, Ini yang Bakal Didapat Mantan Karyawan

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:01 WIB
Solusi RK-Suswono Atasi PHK di Jakarta, Ini yang Bakal Didapat Mantan Karyawan
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil didampingi wakilnya Suswono melakukan silahturahmi ke rumah Tokoh Jakarta Nachrowi Ramli atau disapa Bang Nara pada Rabu (18/9/2024) di wilayah Condet, Jakarta Timur.

Ridwan Kamil mengatakan bahwa kedatangannya bersama Suswono dalam rangka mendengarkan masukan dari sejumlah tokoh dan ormas Betawi. Terutama untuk terus melestarikan budaya Betawi.

"Kami dinasehati untuk mengikutsertakan identitas budaya jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Maka tadi saya sampaikan gerakan untuk membangun budaya Betawi dengan segala programnya memberdayakan RW RW sambil mengurusi banjir macet polusi juga dikerjakan," kata Ridwan Kamil.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membuat program kredit bagi para karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Kita bahkan sudah ada program pinjaman buat mereka yang kena PHK tidak punya agunan asal berlima akan kita fasilitasi dalam program kredit mesra tanpa berbunga dan tanpa agunan itu paling bawah,"ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191960//aura_kasih-7EgF_large.jpg
Aura Kasih Unggah Liburan di Jepang, Netizen: Puas-Puasin Mbak sebelum Dipanggil KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191926//aura_kasih-MECP_large.jpg
10 Pria Pernah Dekat dengan Aura Kasih sebelum Diisukan Jadi Wanita Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191649//ridwan_kamil-TzB3_large.jpg
Akui Khilaf, Ridwan Kamil Sebut Perceraian Jadi Hak Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191641//aura_kasih-yGVs_large.jpg
Aura Kasih Tak Nyaman Usai Diisukan Jadi Simpanan RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/624/3191595//aura_kasih-czLX_large.jpg
Riwayat Pendidikan Aura Kasih Ramai Dikaitkan dengan Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement