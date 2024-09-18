Solusi RK-Suswono Atasi PHK di Jakarta, Ini yang Bakal Didapat Mantan Karyawan

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil didampingi wakilnya Suswono melakukan silahturahmi ke rumah Tokoh Jakarta Nachrowi Ramli atau disapa Bang Nara pada Rabu (18/9/2024) di wilayah Condet, Jakarta Timur.

Ridwan Kamil mengatakan bahwa kedatangannya bersama Suswono dalam rangka mendengarkan masukan dari sejumlah tokoh dan ormas Betawi. Terutama untuk terus melestarikan budaya Betawi.

"Kami dinasehati untuk mengikutsertakan identitas budaya jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Maka tadi saya sampaikan gerakan untuk membangun budaya Betawi dengan segala programnya memberdayakan RW RW sambil mengurusi banjir macet polusi juga dikerjakan," kata Ridwan Kamil.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membuat program kredit bagi para karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita bahkan sudah ada program pinjaman buat mereka yang kena PHK tidak punya agunan asal berlima akan kita fasilitasi dalam program kredit mesra tanpa berbunga dan tanpa agunan itu paling bawah,"ucapnya.