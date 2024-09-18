Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Datangi Tokoh Jakarta, Ridwan Kamil Janji Lestarikan Budaya Betawi 

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:09 WIB
Datangi Tokoh Jakarta, Ridwan Kamil Janji Lestarikan Budaya Betawi 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: Okezone/Widya)
JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil didampingi wakilnya Suswono melakukan silahturahmi ke rumah Tokoh Jakarta Nachrowi Ramli atau disapa bang nara Bang Nara pada Rabu (18/9/2024) di wilayah Condet, Jakarta Timur.

Ridwan Kamil mengatakan, bahwa kedatangannya bersama Suswono dalam rangka mendengarkan masukan dari sejumlah tokoh dan ormas Betawi. Terutama untuk terus melestarikan budaya Betawi.

"Kami dinasehati untuk mengikutsertakan identitas budaya jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Maka tadi saya sampaikan gerakan untuk membangun budaya Betawi dengan segala programnya memberdayakan RW RW sambil mengurusi banjir macet polusi juga dikerjakan," kata Ridwan Kamil.

Pada kesempatan itu, pasangan RK-Suswono juga meminta dukungan kepada semua elemen masyarakat agar dapat memenangkan pilkada Jakarta. 

"Insya Allah dengan dukungan semua elemen masyarakat pasangan RIDO bisa melangkah lebih yakin. Izinkan kami nanti memenangkan dengan cara baik dengan niat baik dan kalau berhasil kami akan mencintai mengurusi masyarakat Betawi dengan aspirasi-aspirasi yang tadi," tuturnya.

 

