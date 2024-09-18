Mediasi Perundungan SMA Binus Gagal

JAKARTA - Aksi perundungan yang terjadi di SMA Binus Simprug terus berlanjut usai mediasi antara korban dengan pelaku tidak menemui titik terang. Bahkan kasus ini kini sudah naik ke tahap penyidikan usai polisi melakukan gelar perkara.

Meski demikian penyidik belum menetapkan tersangka, padahal kasus ini sudah dilaporkan sejak Januari 2024. Polisi juga sudah memintai keterangan medis mengenai bukti visum yang dikeluarkan.

Sebelumnya korban perundungan, RE bersama kuasa hukumnya juga hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI. Turut hadir dalam RDP pihak sekolah dan Polres Jakarta Selatan.

Sejumlah rekaman video juga ditayangkan dimana korban mengaku mendapatkan intimidasi verbal dan fisik sejak hari pertama bersekolah. Sementara pelaku perundungan merupakan geng anak pejabat hingga petinggi partai.

