Sepasang Kekasih Kompak Curi Motor

JAKARTA - Sepasang kekasih terekam CCTV melakukan aksi pencurian motor di Jalan Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. saat beraksi pelaku perempuan menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi, sedangkan pria menggasak motor incarannya.

Tak sampai satu menit, pelaku membawa kabur sepeda motor milik karyawan fotocopy yang terparkir di depan toko. Dalam rekaman yang beredar, pelaku sempat berboncengan dengan membawa tumpukan kardus.

Setelah itu, pelaku berhenti di depan toko. Pelaku pria yang terlihat mengenakan kaos merah turun dari motor dan kemudian berjalan ke toko fotocopy,. Setelah itu, pelaku pria membawa motor keluar dari parkir fotocopy mendekati pelaku motor yang menunggu di samping toko.

Korban mengaku mengenal pelaku yang merupakan pelanggan yang sering berbelanja di tokonya. usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. (Rizki Faluvi)





