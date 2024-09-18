Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dugaan Perampokan di Bogor Tewaskan Satu Orang, Polisi: Pelaku Sempat Bertamu

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:01 WIB
Dugaan Perampokan di Bogor Tewaskan Satu Orang, Polisi: Pelaku Sempat Bertamu
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Polisi masih mendalami kasus dugaan perampokan yang menewaskan satu orang korban di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga sempat bertamu ke rumah korban.

"Kalau dugaan sementara, informasi dari orangtua dan istrinya korban, itu mereka tidak tahu pasti penyebab penganiayaannya. Tapi yang jelas, sebelum mengalami penganiayaan, si korban sempat menerima tamu 3-4 orang," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara, Rabu (18/9/2024).

Kata dia, para terduga pelaku itu sempat diguhkan kopi dan berbincang. Hingga akhirnya, terjadi penganiayaan hingga korban berinisial HS meninggal dunia dan ketiga anggota keluarganya luka-luka.

"Sempet ngobrol, (hingga) terjadi penganiayaan. Pelakunya diduga adalah orang yang bertamu itu," ungkapnya.

Tak hanya itu, salah satu mobil milik pelaku juga raib. Diduga mobil tersebut turut dibawa oleh para pelaku untuk melarikan diri dari lokasi kejadian.

"Betul, mobil korban dalam kejadian penganiayaan itu, mertua dan istri korban mendapati bahwa salah satu mobilnya itu tidak ada di tempat (rumah), diduga dibawa oleh pelaku," tambahnya.

Saat ini, lanjut Teguh, pihaknya masih terus memburu para pelaku dan mendalami motif maupun yang lainnya dari dugaan aksi perampokan tersebut.

"Sekarang kita sedang fokus melakukan penyelidikan dan pengejaran, identifikasi dan pengejaran terhadap para pelaku. Motifnya apa nanti kita ungkap setelah (kita) tangkap pelakunya," pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan aksi penganiayaan dan pencurian terjadi di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement