HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bareng Faldo Maldini, Kaesang Pangarep Blusukan di Kota Tangerang 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:19 WIB
Bareng Faldo Maldini, Kaesang Pangarep Blusukan di Kota Tangerang 
Kaesang di Tangerang
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep blusukan di kawasan Karang Sari, Kota Tangerang, Banten. Ia didampingi Calon Wali Kota Tangerang Faldo Maldini dan sejumlah pengurus DPP PSI lain.

Warga, kebanyakan para ibu, langsung ramai-ramai menghampiri. Mereka pun bersalaman dan meminta foto bareng.

“Foto Mas Kaesang…” teriak mereka, Rabu 18 September 2024.

“Ayo, ayo yang mau foto, monggo,” kata Kaesang sambil tersenyum ramah.

Di sela-sela itu, Kaesang juga sempat berbincang-bincang dengan warga tentang hal-hal keseharian.

Hal-hal yang disampaikan warga langsung dicatat para anggota DPRD Kota Tangerang dari PSI yang ikut blusukan. Di antaranya ada Theresia Megawati Wijaya yang juga Ketua DPD PSI Kota Tangerang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
