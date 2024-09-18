Istri Korban Pembunuhan OTK di Jalan Merdeka Bogor Minta Polisi Tangkap Pelaku

Istri Korban Pembunuhan OTK di Bogor Minta Polisi Tangkap Pelaku

BOGOR - Istri korban pembunuhan di Jalan Merdeka, Bogor, Ety Rahmawati meminta polisi untuk tangkap pelaku pembacokan suaminya, Rojali. Pasalnya sudah hampir empat bulan kasus tersebut belum terungkap.

Sebelumnya, Rojali ditemukan warga tergeletak disemak bahu Jalan BNR dengan kondisi bersimbah darah kemarin pagi. Nahas, nyawa korban tak tertolong meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor.

"Terakhir itu saya tanya-tanya 40 hari suami saya, enggak ada jawaban. Habis itu sudah saya capek tanya-tanya lagi," ujar Ety dikutip, Rabu (18/9/2024).

"Dalam sebulan saya bisa empat lima kali nanya, tapi enggak ada jawaban," sambung Ety Rahmawati.

Ety mengaku ikhlas kepergian suaminya, karena sudah takdir. Namun ia masih terus kepikiran motif dibalik kematian suaminya.

"Tanggal 23 ini sudah empat bulan. Kalau soal meninggal memang sudah takdir jalan suami saya. Cuma selalu bertanya-tanya disitu kenapa sampai dibunuh suami saya," kata Ety.

Ety mengungkap walau suaminya suka main ke kafe, pergaulan selalu terjaga. Rojali disebutnya suami yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

"Enggak pernah kalau di ke kafe-kafe gitu main uang, dia ke kafe sebetulnya karena diajak temannya," tuturnya.

Semenjak kematian suaminya, dia mendapati informasi pelaku pembunuhan suaminya oleh pedagang sekitar lokasi di Jalan Merdeka.