HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nachrowi Ramli Bakal Perjuangkan RK-Suswono Menang di Pilgub Jakarta

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |20:40 WIB
Nachrowi Ramli Bakal Perjuangkan RK-Suswono Menang di Pilgub Jakarta
Tokoh betawi Nachrowi Ramli dan RK Suswono (foto: Okezone/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub), Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan dukungan dari tokoh betawi Mayor Jenderal (Purn) Nachrowi Ramli, atau yang kerap disapa Bang Nara yang juga didampingi tokoh-tokoh dan Forum Kaum Betawi di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

"Keputusan untuk memberikan dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono atas pertimbangan yang cermat, baik dan tajam," ujar Bang Nara, Rabu (17/9/2024).

Dikatakan Bang Nara yang juga saat ini menjadi pengurus IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), sekaligus DBP Prabowo itu mengakui, Bang Emil telah memberikan penjelasan tentang program-programnya kepadanya dan para tokoh Betawi. Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, menurut Bang Nara, terjawab persis seperti apa yang diinginkan.

"Tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti, sehingga akan menjadi pemimpin Jakarta ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga Jakarta," papar pria yang kini menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Partai DPP Demokrat itu.

Dalam pandangan Bang Nara, pasangan cagub RK dan Suswono memiliki rekam jejak yang bisa saling melengkapi untuk berjuang mencapai harapan kaum Betawi. Karena itu, Jenderal Betawi yang juga Lulus Sarjana Ekonomi (SE), itu berpesan kepada Bang Emil untuk mengikutsertakan kaum Betawi dalam membangun Jakarta. 

"Gerakan pembangunan Betawi, harkat dan martabat kaum Betawi oleh Kang Emil dan Suswono insha Allah ini akan tercapai," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
