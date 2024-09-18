Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Dompleng Anies Ngaku Gagasan dan Pikirannya Sama soal Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |23:51 WIB
Pramono Dompleng Anies Ngaku Gagasan dan Pikirannya Sama soal Jakarta
Pramono Anung (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung menyebut gagasan dan pikirannya tidak ada yang berbeda dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Terutama dalam membangun Jakarta.

Hal ini diungkapkan Pramono saat disinggung hasil survei LSI yang menyebut dalam simulasinya memiliki pengaruh besar dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. 

"Secara alamiah, gagasan dan pikiran Mas Anies dengan saya tidak berbeda," kata Pramono usai bertemu dengan tokoh Jakarta Utara, Sabri Saiman di kediamannya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2024) malam.

Pramono mengatakan, dirinya memiliki komitmen yang sama seperti Anies saat memimpin Jakarta pada periode lalu. Di mana, dia menginginkan agar semua program yang digagasnya bisa menyentuh kaum miskin Kota hingga orang-orang yang terpinggirkan.

Saat disinggung apakah dirinya akan melakukan pendekatan khusus kepada Anies, Pramono tak menjawab secara gamblang. Namun, ia mengisyaratkan jika barisan pendukung Anies seperti Sabri Saiman telah memberikan dukungan kepada-nya dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Yang selama ini membantu Pak Anies, seperti tadi doanya aja tentang Mas Anies, tiba-tiba disangkutpautkan kepada saya. Itu kan bagian dari dinamika politik yang ada," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067194/pilkada_jakarta-lBuN_large.jpg
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement