Pramono Dompleng Anies Ngaku Gagasan dan Pikirannya Sama soal Jakarta

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung menyebut gagasan dan pikirannya tidak ada yang berbeda dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Terutama dalam membangun Jakarta.

Hal ini diungkapkan Pramono saat disinggung hasil survei LSI yang menyebut dalam simulasinya memiliki pengaruh besar dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Secara alamiah, gagasan dan pikiran Mas Anies dengan saya tidak berbeda," kata Pramono usai bertemu dengan tokoh Jakarta Utara, Sabri Saiman di kediamannya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2024) malam.

Pramono mengatakan, dirinya memiliki komitmen yang sama seperti Anies saat memimpin Jakarta pada periode lalu. Di mana, dia menginginkan agar semua program yang digagasnya bisa menyentuh kaum miskin Kota hingga orang-orang yang terpinggirkan.

Saat disinggung apakah dirinya akan melakukan pendekatan khusus kepada Anies, Pramono tak menjawab secara gamblang. Namun, ia mengisyaratkan jika barisan pendukung Anies seperti Sabri Saiman telah memberikan dukungan kepada-nya dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Yang selama ini membantu Pak Anies, seperti tadi doanya aja tentang Mas Anies, tiba-tiba disangkutpautkan kepada saya. Itu kan bagian dari dinamika politik yang ada," ujarnya.

(Arief Setyadi )