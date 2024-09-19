Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Merapi Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 1.100 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |00:42 WIB
Gunung Merapi Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 1.100 Meter
Gunung Merapi meletus (Foto: Badan Geologi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran (APG) sejauh 1.100 meter malam ini, Rabu (18/9/2024) pukul 22.46 WIB. Awan panas guguran tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng.

Gunung Merapi yang terletak di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah dengan ketinggian 2968 mdpl itu saat ini masih berada pada level III (Siaga). 

“Terjadi Awan Panas Guguran di Gunung Merapi Rabu, 18 September 2024 pada pukul 22.46 WIB dengan Amplitudo maksimal 42 mm, durasi 112 detik, jarak luncur 1100 m ke arah Barat Daya (Kali Bebeng),” tulis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) lewat akun media sosial resminya.  

Sementara itu, BPPTKG melaporkan saat ini arah angin ke barat. Visual Gunung Merapi tampak. Masyarakat pun diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan.

Saat ini, potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km.

Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/13/612/2168112/ini-penyebab-kilatan-petir-saat-merapi-erupsi-xaJC3kwFyP.jpg
Ini Penyebab Kilatan Petir saat Merapi Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/03/406/1905825/pascaletusan-objek-wisata-gunung-merapi-sementara-ditutup-z5l1ZYE6yz.jpg
Pascaletusan, Objek Wisata Gunung Merapi Sementara Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/24/406/1902167/merapi-meletus-abu-vulkanik-tutupi-candi-borobudur-rGkqksOdnU.jpg
Merapi Meletus, Abu Vulkanik Tutupi Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/11/406/1896931/pagi-tadi-meletus-ini-4-fakta-wow-seputar-gunung-merapi-sW9PSln1eV.jpg
Pagi Tadi Meletus, Ini 4 Fakta Wow Seputar Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/31/406/1852735/jumlah-pendaki-gunung-merapi-turun-drastis-M77Jut3s4S.jpg
Jumlah Pendaki Gunung Merapi Turun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/05/406/1840492/museum-sisa-hartaku-bukti-keganasan-letusan-merapi-8-tahun-silam-YYcklVy3SW.jpg
Museum Sisa Hartaku, Bukti Keganasan Letusan Merapi 8 Tahun Silam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement