Gunung Merapi Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 1.100 Meter

JAKARTA - Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran (APG) sejauh 1.100 meter malam ini, Rabu (18/9/2024) pukul 22.46 WIB. Awan panas guguran tersebut meluncur ke arah Kali Bebeng.

Gunung Merapi yang terletak di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah dengan ketinggian 2968 mdpl itu saat ini masih berada pada level III (Siaga).

“Terjadi Awan Panas Guguran di Gunung Merapi Rabu, 18 September 2024 pada pukul 22.46 WIB dengan Amplitudo maksimal 42 mm, durasi 112 detik, jarak luncur 1100 m ke arah Barat Daya (Kali Bebeng),” tulis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) lewat akun media sosial resminya.

Sementara itu, BPPTKG melaporkan saat ini arah angin ke barat. Visual Gunung Merapi tampak. Masyarakat pun diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan.

Saat ini, potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km.

Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya.

(Arief Setyadi )