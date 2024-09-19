Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Jet Pribadi, KPK Persilakan Direktorat Gratifikasi Analisis Klarifikasi Kaesang

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |04:01 WIB
Soal Jet Pribadi, KPK Persilakan Direktorat Gratifikasi Analisis Klarifikasi Kaesang
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Direktorat Gratifikasi menganalisis klarifikasi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Diketahui, Kaesang secara mandiri mendatangi KPK untuk klarifikasi isu yang menjadi perbincangan publik itu. 

"Kita memberikan kesempatan kepada Direktorat Gratifikasi untuk bisa menganalisa apakah nanti akan masuk perkara atau dugaan tersebut ke gratifikasi yang akan dimintakan penggantian atau tidak," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat konferensi pers di kantornya, Rabu (18/9/2024). 

Disebutkan Tessa, hasil analisis tersebut bisa mempengaruhi penelaahan laporan tersebut yang saat ini ditangani Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.

"Jadi nanti akan dilihat dulu nih, yang jelas statusnya seperti apa, penerimaannya dalam rangka apa, dugaan-dugaan seperti itu nanti akan dianalisa dan sebagai mana yang sudah saya sampaikan kemarin, ini berkorelasi dengan laporan yang disampaikan di PLPM," ucapnya. 

Tessa menjelaskan, jika hasil analisis Direktorat Gratifikasi KPK terkait klarifikasi yang disampaikan Kaesang menyatakan bahwa tidak ada indikasi dugaan gratifikasi, maka proses penelaahan laporan di Direktorat PLPM akan dihentikan.

"Kalau seandainya nanti hasil penetapan di Direktorat Gratifikasi ini menyatakan yang bersangkutan bukan (gratifikasi), maka tentunya laporan yang di sini (PLPM) apa bila objeknya sama akan juga berhenti," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/512/3073249/kaesang_optimistis_yoyok_joss_menang_pilkada_kota_semarang-OoKj_large.jpg
Kaesang Optimistis Yoyok-Joss Bakal Menang di Pilwalkot Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067190/kpk-LXWk_large.jpg
Hasil Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Sudah Dibahas Pimpinan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067040/kpk-F8rG_large.jpg
Saling Pingpong Pimpinan KPK soal Jet Pribadi Kaesang, Siapa yang Mau Umumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064677/gratifikasi-UmfH_large.jpg
Diperlakukan Tak Sama, Apa Beda Mario Dandy dan Kaesang di Kasus Jet Pribadi ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064291/immanuel_ebenezer-dvho_large.jpg
Immanuel Ebenezer Tantang Roy Suryo Ungkap Pejabat Lain yang Gunakan Private Jet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3063951/kaesang-LZHs_large.jpg
Kaesang Isi Formulir Gratifikasi di KPK, Akankah Terjerat Kasus Jet Pribadi?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement