HOME NEWS NASIONAL

SBY Yakin Prabowo Bisa Dongkrak Ekonomi, Tegakkan Hukum dan Jaga Demokrasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |04:16 WIB
SBY Yakin Prabowo Bisa Dongkrak Ekonomi, Tegakkan Hukum dan Jaga Demokrasi
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini, Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto bisa meningkatkan ekonomi. Selain itu, Prabowo juga diyakini mampu menegakan hukum hingga berkomitmen menjaga demkkrasi di pemerintahan yang akan datang.

Keyakinan itu didapat SBY setelah berdiskusi dengan Prabowo dalam beberapa kesempatan. Dari hasil diskusinya, SBY menilai, Prabowo memiliki komitmen, idealisme dan semangat untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia.

"Saya punya keyakinan, karena beberapa kali kami bertukar pikiran, berdiskusi, Pak Prabowo juga punya komitmen, punya idealisme, punya semangat juga, dan ada juga agenda yang mau dikerjakan, yang menurut saya compatible dengan apa yang diperlukan di negeri ini," kata SBY usai hadiri peluncuran buku berjudul "Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono, di Sentral Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

SBY optimis, Prabowo akan meningkatkan ekonomi agar masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Ia juga yakin, Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa menegakan hukum dan berkomitmen menjaga demokrasi.

"Utamanya adalah membuat ekonomi kita terus tumbuh, makin tumbuh, agar kesejahteraan rakyat juga meningkat. Yang kedua komitmen tentang menegakkan hukum yang adil, the rule of law. Juga komitmen untuk menjaga demokrasi. Dan yang keempat komitmen Indonesia tetap berperan dalam kawasan maupun dalam dunia," tutur SBY.

 

Halaman:
1 2
      
