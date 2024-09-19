Usai Prabowo Dilantik, Gerindra Klaim 82 Juta Anak Bakal Dapat Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan 82 juta anak Indonesia akan menerima program makan bergizi gratis. Program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan langsung dilaksanakan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Setelah Pak Prabowo dilantik, beliau akan mengumumkan pelaksanaan program-programnya yang menjadi janji kampanye pada Pemilu lalu. Salah satunya makan bergizi gratis. Kurang lebih sekitar 82 juta anak kita yang akan menerima program makan bergizi gratis ini,” ujar Muzani saat menghadiri simulasi pelaksanaan program makan bergizi gratis terhadap 3 ribu siswa SD, SMP, SMA di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (18/9/2024).

Pada kesempatan itu, kata Muzani, program makan bergizi gratis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045.

“Makan bergizi gratis adalah ikhtiar Pak Prabowo agar anak-anak kita tidak lagi malas, punya IQ yang tinggi, punya semangat belajar, bisa berprestasi. Itulah kemudian Pak Prabowo ingin mewujudkan makan bergizi gratis untuk siswa siswi kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA,” ujarnya.

Muzani berharap, program makan bergizi gratis tidak hanya memberi manfaat baik kepada anak-anak, tetapi juga kepada pelaku UMKM. Menurutnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat dan meningkatkan gairah ekonomi nasional.

“Program makan bergizi ini perlu persiapan matang, sistem yang bagus, perlu bahan baku yang banyak. Bisa dorong perekonomian nasional, pasar-pasar bergairah, toko beras, tukang sayur, daging, susu, dan telur semua akan digunakan sebagai bahan baku makan bergizi yang akan dikonsumsi anak-anak kita di seluruh Indonesia,” ujar Sekjen Gerindra itu.

“Harapannya di usia Indonesia yang ke 100 tahun yaitu pada tahun 2045, anak-anak kita yang sekarang SD SMP sudah menjadi orang dewasa yang cerdas. Sementara anak-anak kita yang SMA sudah menjadi pemimpin. Maka Pak Prabowo siapkan fisik dan IQ anak-anak kita dari sekarang dengan terus mengadakan simulasi makan bergizi gratis,” tutup Muzani.

(Arief Setyadi )