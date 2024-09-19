Prabowo: Kita Harus Berani Berantas Korupsi dan Pengingkaran UUD 1945

JAKARTA - Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto menyatakan, seluruh pihak harus berani untuk memberantas korupsi hingga melawan terhadap pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Permintaan dilandasi lantaran untuk menjaga Indonesia yang dikaruniai oleh kekayaan melimpah. Menurutnya, Indonesia bisa maju bila bisa mengelola kekayaan dengan baik.

"Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya Indonesia diambang tinggal landas, Indonesia akan menjadi negara maju, kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo saat beri sambutan secara virtual di acara Peringatan 3 Tahun Kenaikan Klas Buruh, Rabu (18/9/2024).

Kendati demikian, Prabowo menilai, Indonesia harus berani memberantas korupsi dan melawan terhadap segala penyelewangan atau pengingkaran terhadap konstitusi UUD 1945.

"Kita harus mitigasi harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar yang kita cintai ini," ucap Prabowo.