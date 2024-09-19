Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Proyek Ambisi Amangkurat I Bangun Istana Megah Mataram, Tertunda Akibat Huru-Hara Internal

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |05:30 WIB
Proyek Ambisi Amangkurat I Bangun Istana Megah Mataram, Tertunda Akibat Huru-Hara Internal
Sultan Amangkurat I (Foto: Ist)
A
A
A

SEPENINGGAL ayahnya yang wafat, Sultan Amangkurat I penguasa Kerajaan Mataram Islam memiliki ambisi besar. Ia berusaha untuk memulai pemerintahan baru pasca kejayaan Sultan Agung sang ayah di Mataram. Hal ini yang menimbulkan tekanan kepadanya.

Akhirnya pilihan pembangunan infrastruktur istana baru jadi solusinya. Keraton baru dibuat oleh sang sultan di awal-awal masa kepemimpinannya. Konon hal ini membuat istana Mataram akhirnya berpindah dari Karta ke Plered. 

Jarak antara keduanya disebut sekitar 1,5 kilometer dan pemindahannya dilakukan pada tahun 1647 M. Keraton Plered karenanya disebut sebagai keraton yang dibangun Raja Amangkurat I dari Mataram. Amangkurat pindah dari keraton lama di Karta, yang dibangun Sultan Agung yang merupakan ayah dari Sultan Amangkurat I. 

Proses pembangunan istana ini memiliki sejumlah kisah miris. Pasalnya, istana yang terbuat dari bata yang berbeda dengan era Sultan Agung, yang terbuat dari kayu, sebagaimana dikutip dari buku "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat I", dari Peri Mardiyono, dibangun cukup lama sejak 1614 hingga 1622.

Pekerjaan pembangunan di Plered dikatakan tidak berhenti sampai tahun 1666. Letaknya di Plered, Bantul, di sebelah timur laut Karta. Keraton Plered ini ditinggalkan tahun 1680 oleh putra Amangkurat I, Amangkurat II, yang pindah ke Kartasura. 

Jadi sejak Amangkurat I inilah karena dilanda ketidakstabilan dan huru-hara yang tak kunjung bisa dipadamkan, hingga Keraton Mataram terpaksa berpindah tempat. Konon saat proses pembangunan keraton ini Amangkurat I memerintahkan seluruh rakyatnya turun membantunya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061173/soe_hok_gie-W3z9_large.jpg
Cerita di Balik Evakuasi Soe Hok Gie dari Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060723/marinir-wN9J_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Berdirinya TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060071/sejarah-w9AK_large.jpg
Kisah Serangan Bertubi-tubi Raden Mas Said ke Penjajah Belanda di Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3059285/jenderal_ah_nasution-3Aj0_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Jenderal AH Nasution Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058351/sejarah-lX8Y_large.jpg
Tan Malaka dalam Balutan Kisah Cinta yang Memilukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058348/bung_tomo-WGuU_large.jpg
Romansa Bung Tomo di Balik Perjuangan Mengusir Penjajah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement