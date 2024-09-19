Proyek Ambisi Amangkurat I Bangun Istana Megah Mataram, Tertunda Akibat Huru-Hara Internal

SEPENINGGAL ayahnya yang wafat, Sultan Amangkurat I penguasa Kerajaan Mataram Islam memiliki ambisi besar. Ia berusaha untuk memulai pemerintahan baru pasca kejayaan Sultan Agung sang ayah di Mataram. Hal ini yang menimbulkan tekanan kepadanya.

Akhirnya pilihan pembangunan infrastruktur istana baru jadi solusinya. Keraton baru dibuat oleh sang sultan di awal-awal masa kepemimpinannya. Konon hal ini membuat istana Mataram akhirnya berpindah dari Karta ke Plered.

Jarak antara keduanya disebut sekitar 1,5 kilometer dan pemindahannya dilakukan pada tahun 1647 M. Keraton Plered karenanya disebut sebagai keraton yang dibangun Raja Amangkurat I dari Mataram. Amangkurat pindah dari keraton lama di Karta, yang dibangun Sultan Agung yang merupakan ayah dari Sultan Amangkurat I.

Proses pembangunan istana ini memiliki sejumlah kisah miris. Pasalnya, istana yang terbuat dari bata yang berbeda dengan era Sultan Agung, yang terbuat dari kayu, sebagaimana dikutip dari buku "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat I", dari Peri Mardiyono, dibangun cukup lama sejak 1614 hingga 1622.

Pekerjaan pembangunan di Plered dikatakan tidak berhenti sampai tahun 1666. Letaknya di Plered, Bantul, di sebelah timur laut Karta. Keraton Plered ini ditinggalkan tahun 1680 oleh putra Amangkurat I, Amangkurat II, yang pindah ke Kartasura.

Jadi sejak Amangkurat I inilah karena dilanda ketidakstabilan dan huru-hara yang tak kunjung bisa dipadamkan, hingga Keraton Mataram terpaksa berpindah tempat. Konon saat proses pembangunan keraton ini Amangkurat I memerintahkan seluruh rakyatnya turun membantunya.