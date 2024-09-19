Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Gempa Bandung: BNPB Tetapkan Status Tanggap Darurat hingga 30 September

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |10:24 WIB
<i>Update</i> Gempa Bandung: BNPB Tetapkan Status Tanggap Darurat hingga 30 September
Kerusakan gempa Bandung
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status tanggap darurat pada gempa bumi yang melanda Kabupaten Bandung dengan magnitudo 4,9 kemarin.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan status tanggap darurat itu itu berlaku selama 13 hari ke depan hingga 30 September 2024.

“Hingga saat ini Kabupaten Bandung sudah menetapkan status tanggap darurat gempa bumi magnitudo 4,9 selama 13 hari, terhitung mulai tanggal 18-30 September 2024,” kata Abdul Muhari saat konferensi pers, Kamis (19/9/2024).

Abdul menjelaskan berdasarkan data yang dilaporkan, sebanyak 710 jiwa mengungsi di Kabupaten Bandung.

“Kemudian untuk sarana prasarana dan bangunan, hingga pagi ini BNPB mencatat untuk Kabupaten Bandung ada 532 unit rusak berat, 475 unit rumah rusak sedang, 1013 unit rusak ringan dan 1263 rumah terdampak lainnya masih dilakukan asesment untuk kriteria kerusakan,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bandung BNPB gempa Gempa Bandung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192236//gempa-pi4J_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192204//warga_tewas_tertimpa_pohon_tumbang-ocl2_large.jpg
Probolinggo Diterjang Hujan Badai, 1 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192163//gempa_papua-BJD3_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Pegunungan Bintang, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192160//korban_meninggal_bencana_sumatera-udfQ_large.jpg
BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sumatera Capai 1.138 Orang dan 163 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192089//gempa-efoC_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement