HOME NEWS NASIONAL

Seminggu Lebih Bergulir, Polisi Belum Tangkap Pembunuh Gadis Penjual Gorengan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:11 WIB
Seminggu Lebih Bergulir, Polisi Belum Tangkap Pembunuh Gadis Penjual Gorengan
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Polisi sampai dengan saat ini masih belum bisa menangkap Indra Septriaman (26) yang merupakan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (NKS) (18), di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar). Padahal aparat menyatakan telah membentuk Tim Khusus (Timsus) terkait perkara itu. 

Kasus ini sendiri sudah bergulir selama satu minggu lebih. NKS sendiri dilaporkan menghilang sejak Jumat, 6 September. Selang dua hari, Polisi menemukan jasad perempuan itu terkubur, sehingga mencuat ini merupakan perkara dugaan pembunuhan. 

"(Tersangka) belum tertangkap," kata Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Dwi Sulistyawan saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (19/9/2024). 

Dwi tak menjelaskan lebih rinci lagi mengenai perkembangan perburuan tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan itu. 

Terkait pengejaran tersangka, Polisi sebelumnya telah melakukan pengepungan di lokasi persembunyian IS di daerah Padang Kabau Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga Senin, 16 September 2024, sore, penyisiran terus dilakukan kepolisian untuk menemukan pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap gadis penjual gorengan, NKS (18).

Saat ini, IS sudah ditetapkan tersangka pembunuhan gadis penjual goreng, NKS. Adapun di lokasi persembunyiannya itu, warga sudah dua kali bertemu dengan tersangka di pagi dan siang hari. 

Warga langsung melapor ke aparat kepolisian. Namun, saat akan ditangkap, tersangka berhasil melarikan diri. Kepolisian pun mengerahkan anjing pelacak untuk mengendus pelarian IS, namun nihil.

Awal Mula Kasus 

 

