INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Masih Ada Potensi Gempa Susulan di Bandung, Masyarakat Tetap Waspada

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:16 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada adanya potensi gempa susulan di Kabupaten Bandung.

“Masih ada potensi gempa susulan seperti diberitakan oleh BMKG, untuk itu kepada masyarakat kami mengimbau untuk tetap waspada,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Kamis (19/9/2024).

Abdul Muhari menjelaskan, bagi masyarakat yang merasa tempat tinggalnya belum cukup layak untuk ditempati, ia mengimbau agar tetap mengungsi.

“Bagi masyarakat yang merasa mungkin rumahnya tidak cukup kuat atau tidak cukup layak untuk untuk ditempati sementara karena masih akan ada gempa-gempa susulan sampai energi di segmen gempa ini stabil kembali, itu bisa untuk sementara waktu tinggal di tempat pengungsian sambil kita lakukan asesment kondisi bangunan terdampak yang ada di beberapa Kabupaten/Kota ini,” ujarnya.

Sebelumnya Abdul Muhari menyebutkan, pihaknya mencatat sebanyak 710 jiwa mengungsi akibat gempa bumi magnitudo 4,9 di Kabupaten Bandung Rabu kemarin.

“Untuk pengungsian, kami mencatat ada 710 jiwa yang saat ini mengungsi di Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa berdasarkan laporan, sebanyak 532 unit sarana prasarana hingga bangunan di Kabupaten Bandung rusak berat.

 

