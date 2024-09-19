Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,3 Guncang Bolaang Mongondow Utara Sulut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:26 WIB
Gempa M4,3 Guncang Bolaang Mongondow Utara Sulut
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,3 mengguncang Barat Laut Boroko, Bolmut, Sulawesi Utara. Gempa tersebut berada di kedalaman 454 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 11.08 WIB, Kamis (19/9/2024). Koordinat gempa 2.27 Lintang Utara dan 122.81 Bujur Timur.

“Mag:4.3, 19-Sep-2024 11:08:20WIB, Lok:2.27LU, 122.81BT (159 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedlmn:454 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Sulut Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192236//gempa-pi4J_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221//bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192201//cuaca_jabodetabek-zX0b_large.jpg
Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192204//warga_tewas_tertimpa_pohon_tumbang-ocl2_large.jpg
Probolinggo Diterjang Hujan Badai, 1 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192200//gempa_m6_guncang_taiwan-JsXL_large.jpg
Gempa M6,6 Guncang Taiwan, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement