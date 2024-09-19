Gempa M4,3 Guncang Bolaang Mongondow Utara Sulut

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,3 mengguncang Barat Laut Boroko, Bolmut, Sulawesi Utara. Gempa tersebut berada di kedalaman 454 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 11.08 WIB, Kamis (19/9/2024). Koordinat gempa 2.27 Lintang Utara dan 122.81 Bujur Timur.

“Mag:4.3, 19-Sep-2024 11:08:20WIB, Lok:2.27LU, 122.81BT (159 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedlmn:454 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia