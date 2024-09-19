Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tunjuk Kapolda Sumsel Irjen Rachmad Wibowo Jadi Wakil Kepala BSSN, Bakal Sandang Komjen

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:33 WIB
Jokowi Tunjuk Kapolda Sumsel Irjen Rachmad Wibowo Jadi Wakil Kepala BSSN, Bakal Sandang Komjen
Ilustrasi Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Albertus Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Nantinya, Ia akan menyandang Jenderal bintang tiga atau Komjen, ketika resmi menempati jabatan itu. 

Penunjukan itu termaktub dalam, salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Madya di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi.

Di dalam salinan keputusan presiden tersebut, Rachmad Wibowo diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Komjen Putu Jayan Danu Putra. 

“Benar telah mendapatkan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BSSN, dan akan segera menyandang pangkat bintang tiga. Tentunya ini tugas berat,” kata Kabid Humas Kombes Sunarto kepada Okezone, Kamis (19/9/2024). 

Meski begitu, dari internal Polri sendiri sampai dengan saat ini belum menerbitkan surat telegram terkait dengan mutasi jabatan Kapolda Sumsel. 

Rachmad Wibowo sendiri pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

(Puteranegara Batubara)

      
