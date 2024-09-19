Didukung Perindo, Pasangan Antonius Ginting-Komando Tarigan Resmi Dideklarasikan Untuk Pilkada Karo 2024

KARO - Pasangan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karo 2024, Antonius Ginting-Komando Tarigan, resmi dideklarasikan. Pendaklarasian dilaksanakan di Balai Milala Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kamis (19/9/2024).

Pasangan Antonius-Komando diusung oleh 7 partai politik pendukung. Yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kemudian Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pendaklarasian dihadiri langsung Wakil Ketua DPP Gerindra yang juga Tokoh Masyarakat Karo, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun. Hadir pula para ketua partai politik pendukung, termasuk Ketua DPD Perindo Karo, Santino Kedaulatan Putra Sinulingga.

Putra Sinulingga mengatakan pendeklarasian pasangan Antonius Ginting-Komando Tarigan ini akan menjadi momentum awal perubahan di bumi Karo Simalem. Tokoh Muda Karo itu pun yakin masyarakat dapat menerima pasangan Antonius Ginting-Komando Tarigan sebagai pimpinan Karo masa depan.

"Pendeklarasian pasangan ini menjadi awal pergerakan revitalisasi pembangunan di Kabupaten Karo. Kita ingin Karo bangkit dan menjadi daerah unggul di Sumatra Utara dan Indonesia dengan seluruh potensinya. Dan kita yakin, Antonius-Komando dapat mewujudkan keinginan itu," kata Putra.

Putra pun menyatakan kesiapannya untuk menggerakkan seluruh mesin Partai Perindo secara maksimal. Ia telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, mulai dari pengurus kecamatan hingga tingkat desa untuk memenangkan pasangan Antonius-Komando.