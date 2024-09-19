Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Juta Data NPWP Termasuk Milik Dirinya Bocor, Begini Reaksi Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |16:29 WIB
BOYOLALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jokowi mengaku sudah memerintahkan kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo), Kementerian keuangan dan badan siber dan sandi negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.

"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura - Klaten, Boyolali, Kamis (19/9/2024).

Jokowi menyebut bahwa peristiwa kebocoran data juga terjadi di beberapa negara lain. Menurutnya kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password ataupun banyaknya tempat penyimpanan data.

"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah petinggi negara diretas hacker. Beberapa nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

 

