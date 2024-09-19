Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung 7 Partai Termasuk Perindo, Antonius-Komando Bakal Jawab Tantangan Pembangunan di Karo

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |16:43 WIB
Didukung 7 Partai Termasuk Perindo, Antonius-Komando Bakal Jawab Tantangan Pembangunan di Karo
Partai Perindo Dukung Calon di Pilkada Karo
A
A
A

MEDAN - Pasangan Antonius Ginting-Komando Tarigan telah resmi dideklarasikan oleh 7 partai politik sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karo 2024.

Pendeklarasian dilaksanakan di Balai Milala Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kamis (19/9/2024).

Hadir pada pendeklarasian itu, Wakil Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga tokoh masyarakat Karo, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun.

Musa Bangun, mengatakan pasangan Antonius-Komando adalah pasangan pilihan Prabowo Subianto yang dianggap mampu menjawab tantangan jaman untuk membangun Kabupaten Karo ke depannya.

"Antonius Ginting dan Komando tarigan adalah dua orang terbaik yang kami anggap hari ini mampu menjawab tantangan jaman untuk membangun karo ke depan. Kita tahu Prabowo-Gibran akan memimpin republik ini, mereka tentunya butuh pemimpin daerah, gubernur dan bupati yang selaras dengan kepemimpinan  nasional," kata Musa.

Musa berharap Antonius dan Komando  akan terpilih di Pilkada Karo 2024. Keduanya juga sudah ditugaskan untuk segera menyerap dan memetakan permasalahan dan aspirasi masyarakat Karo.

"Kita tahu Karo memiliki potensi yang besar sebagai daerah pertanian, daerah yang menjadi unggulan pariwisata di Sumut. Tapi potensi ini sampai hari ini masih perlu dikembangkan dan digali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karo. Kita harus membuka tanah Karo menjadi desintasi pariwisata utama di Sumatra Utara, sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Danau Toba," jelasnya.

Musa Bangun mengingatkan agar momentum Pilkada ini harus gunakan sebaik-baiknya. Karena bagaimana Karo ke depan, momentum sekarang ini harus kita jadikan mencari pemimpin yang punya kekuatan moral, kekuatan intelektual, dan rekam jejak yang baik.

 

