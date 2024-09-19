Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik Penangkapan Pembunuh Gadis Penjual Gorengan, Pelaku Ngumpet di Loteng Pondok Kebun Warga

Eka Guspriadi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |16:53 WIB
Detik-Detik Penangkapan Pembunuh Gadis Penjual Gorengan, Pelaku <i>Ngumpet</i> di Loteng Pondok Kebun Warga
Pembunuh gadis penjual gorengan ditangkap. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
PADANG PARIAMAN - Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial IS akhirnya berhasil ditangkap di Daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di pondok daerah perkebunan milik warga dan bersembunyi di atas loteng.

Informasi yang diperoleh, tersangka ditangkap sekitar pukuk 15:00 WIB. IS kedapatan bersembunyi di atas loteng pondok kebun warga.

Setelah dutangkap, tersangka langsung dibawa ke Mapolres Padang Pariaman. Penangkapan ini membuat banyak warga yang ingin melihat tersangka dari dekat, sehingga Mapolres Padang Pariaman di serbu warga.

Sebelumnya diberitakan, nasib tragis dialami Nia Kurnia Sari (18). Gadis penjual gorengan keliling ditemukan tewas terkubur di dalam tanah di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban ditemukan dengan tangan kondisi terikat dan tanpa busana.

Sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan hilang sejak Jumat 6 September 2024 setelah berjualan gorengan di Korong Pasa Surau. Saat itu warga sekitar terakhir melihat keberadaannya sekira pukul 18:00 WIB. 

Namun, hingga pukul 20.00 WIB Nia belum juga pulang, keluarga Nia pun melakukan pencarian. Saat pencarian ditemukan jilbab dan jualan korban berserakan, hingga akhirnya keluarga melaporkan kehilangan Nia Kurnia Sari pada polisi.

Tim SAR pun menemukan korban sudah tertimbun tanah pada Minggu 8 September 2024. Korban diketahui baru tamat SMA dan ingin melanjutkan kuliah.  Korban diduga diperkosa sebelum dibunuh karena saat ditemukan mayat korban dalam keadaan telanjang dengan tangan terikat.

 

Halaman:
1 2
      
