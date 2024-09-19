PADANG PARIAMAN - Penangkapan tersangka pembunuhan gadis penjual goreng berinisial IS, di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mengundang perhatian warga.
Berikut fakta penangkapan pembunuh penjual gorengan tersebut:
1. Tersangka Sembunyi di Pondok Warga
Tersangka ditangkap di pondok daerah perkebunan milik warga. Tersangka bersembunyi di atas loteng tersebut.
2. Penangkapan Berlangsung Dramatis
Suasana penangkapan tersangka pembunuhan gadis penjual goreng berlangsung dramatis.
Tersangka ditangkap sekitar jam 15.00 WIB yang bersembunyi di atas loteng pondok tempat persembunyiannya selama ini.
3. Warga Berdatangan ke Kantor Polisi
Setelah ditangkap tersangka langsung dibawa ke Mapolres Padang Pariaman. Penangkapan ini, membuat warga banyak ingin melihat tersangka dari dekat, sehingga Mapolres Padang Pariaman diserbu warga.