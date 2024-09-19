Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pembunuh Gedis Penjual Gorengan Tertangkap, Ternyata Ngumpet di Tengah Hutan

Eka Guspriadi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:15 WIB
5 Fakta Pembunuh Gedis Penjual Gorengan Tertangkap, Ternyata <i>Ngumpet</i> di Tengah Hutan
Penangkapan Pembunuh Gadis Penjual Gorengan (Foto: Ist)
A
A
A

PADANG PARIAMAN - Penangkapan tersangka pembunuhan gadis penjual goreng berinisial IS, di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mengundang perhatian warga.

Berikut fakta penangkapan pembunuh penjual gorengan tersebut:

1. Tersangka Sembunyi di Pondok Warga

Tersangka ditangkap di pondok daerah perkebunan milik warga. Tersangka bersembunyi di atas loteng tersebut.

2. Penangkapan Berlangsung Dramatis

Suasana penangkapan tersangka pembunuhan gadis penjual goreng berlangsung dramatis.

Tersangka ditangkap sekitar jam 15.00 WIB yang bersembunyi di atas loteng pondok tempat persembunyiannya selama ini.

3. Warga Berdatangan ke Kantor Polisi

Setelah ditangkap tersangka langsung dibawa ke Mapolres Padang Pariaman. Penangkapan ini, membuat warga banyak ingin melihat tersangka dari dekat, sehingga Mapolres Padang Pariaman diserbu warga.

 

