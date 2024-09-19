Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut Lampung Daerah Rawan di Pilkada 2024, Perlu Optimalkan Cooling System

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |18:16 WIB
Polri Sebut Lampung Daerah Rawan di Pilkada 2024, Perlu Optimalkan Cooling System
NCS Polri dengan Jajaran Polda Lampung. Foto: Dok Humas Polri.
A
A
A

LAMPUNG - Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri meminta seluruh Kapolres dan Kapolsek di Polda Lampung untuk mengoptimalkan kegiatan pendinginan jelang Pilkada serentak 2024. Berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP), Bumi Ruwai Jurai menjadi salah satu daerah rawan.

Sebanyak 750 personel mengikuti kegiatan penguatan kepada satker pelaksana kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terkait Nusantara Cooling System di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Kamis (19/9/2024). 

"Indeks potensi kerawanan pemilu 2024, menggambarkan Provinsi Lampung daerah rawan beserta provinsi lainnya yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Papua," kata Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara dalam sambutannya mewakili Kaops NCS Polri Irjen Asep Edi Suheri.

Yuyun membeberkan potensi kerawanan pilkada hasil penilaian terhadap sejumlah indikator dari tujuh dimensi yaitu, dimensi penyelenggara, pengamanan, peserta pilkada, partisipasi masyarakat, potensi gangguan kamtibmas, potensi ambang gannguan dan gangguan nyata.

"Kita berharap pilkada serentak di Provinsi Lampung  terbebas dari konflik dan berlangsung dengan aman," ujarnya.

Dirinya menekankan dalam kegiatan cooling system yang mengedepankan upaya preemtif dan preventif ini dengan pendekatan humanis dan persuasif. Yuyun mencatat ada beberapa kejadian konflik beberapa tahun terakhir di Lampung yaitu perusakan rumah ibadah, unjuk rasa dugaan politik uang pada pilgub Lampung 2018 dan sejumlah konflik sosial. 

"Situasi-situasi seperti ini perlu diantisipasi apalagi waktu pelaksanaan pilkada sebentar lagi," tutur Yuyun.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/337/3068843/upacara_sertijab_dan_korps_raport_polri-REB5_large.jpeg
Profil 2 Jenderal Polri Termuda, Sama-Sama Jebolan Akpol 1999
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067132/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-XOT2_large.jpg
Kapolri Bakal Beri Penghargaan ke Personel yang Sabet Medali di PON XXI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065930/polri-ZEU6_large.jpg
Mutasi Polri: Irjen Wahyu Hadiningrat Jadi Astamarena, Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064364/pasukan_perdamaian_polri-aMRC_large.jpg
Lepas Satgas Garbha FPU 6 ke Bangui Afrika, Kapolri: Wujud Kontribusi Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064349/diklat_integrasi_siswa_dan_siswi_bintara-Cru5_large.jpg
Perkuat Sinergitas, TNI- Polri Gelar Diklat Integrasi Bintara Serentak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063045/satgassus_polri_lakukan_pengawasan-Bqu2_large.jpeg
Cegah Korupsi, Satgassus Polri Awasi 12 Proyek Irigasi di NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement