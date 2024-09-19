Tangkap Indra Septriaman, Polisi Usut Tersangka Lain di Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan

JAKARTA - Polisi menyatakan sedang mengusut adanya dugaan tersangka lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari (NKS) (18). Pengusutan tersebut dilakukan usai menangkap Indra Septriaman (26).

Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir mengungkapkan bahwa, Indra sedang diperiksa intensif usai ditangkap. Sebab itu, polisi belum bisa memaparkan lebih dalam terkait dengan perkembangan perkara ini.

"Nanti ya, kami masih periksa dulu lebih intensif karena khawatir ada keterlibatan yang lain," kata Faisol, Kamis (19/9/2024).

Indra Septriaman (26) tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (NKS) (18), di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), sempat mau kabur saat hendak ditangkap oleh aparat kepolisian.

Namun upaya pelaku gagal lantaran warga setempat telah mengepung semua jalur pelariannya.

"Sempat mau melarikan diri, Alhamdullilah dengan kecepatan anggota dan masyarakat mengepung tertangkap," ujar Faisol.

Saat ini, kata Faisol, tersangka sudah berada di Polres Padang Pariaman. Ia langsung menjalani pemeriksaan intensif.

"Sudah diamankan di Polres," ujar Faisol.

Kronologi penangkapan berawal saat polisi menemukan jejak tersangka sekitar pukul 15:00 WIB. Indra kedapatan bersembunyi di atas loteng pondok kebun warga. Polisi langsung segera meringkus pelaku pembunuh sadis tersebut.