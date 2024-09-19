Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Mulai November 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:37 WIB
BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Mulai November 2024
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan terjadi pada November 2024 mendatang meliputi 303 dari Zona Musim (ZOM). Di mana, sejumlah wilayah juga akan mengalami puncak musim hujan mulai Januari 2025.

“Puncak musim hujan 2024-2025 diprediksi akan terjadi pada bulan November hingga Desember 2024 di 303 zona musim atau 43,35% dari zona musim yang meliputi wilayah pulau Sumatera, Jawa Pesisir Selatan dan Kalimantan,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (19/9/2024).

Namun demikian, Dwikorita mengatakan terdapat sebanyak 250 Zona Musim atau 35,77% yang diprediksi juga akan mengalami puncak musim hujan pada bulan Januari-Februari 2025. Wilayah tersebut yaitu Lampung, Pulau Jawa bagian utara, sebagian kecil Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan sebagian besar Papua.

“Kesimpulan prediksi musim hujan 2024-2025, perlu disimpulkan bahwa awal musim hujan di Indonesia bervariasi dimulai dari Pulau Sumatera bagian barat yang memasuki hujan pada bulan Agustus 2024, kemudian secara bertahap meluas ke wilayah timur hingga di bulan Desember 2024,” kata Dwikorita.

Pada umumnya, Dwikorita mengungkapkan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024. Dibandingkan rata-ratanya, musim hujan 2024-2025 akan datang lebih awal dari biasanya. “Selain itu sifat hujan pada musim hujan 2024/2025 diprediksi akan berada pada kategori normal yang menunjukkan kondisi yang tidak terlalu basah maupun kering.”

“Puncak musim hujan akan banyak terjadi pada bulan November hingga Desember 2024 di wilayah Indonesia bagian barat dan di bulan Januari hingga Februari 2025 untuk Indonesia bagian timur,” papar Dwikorita.

 

