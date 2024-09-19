Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ngopi Bareng SBY, Prabowo: Kita Optimistis Bersama-sama Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |22:20 WIB
Ngopi Bareng SBY, Prabowo: Kita Optimistis Bersama-sama Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Foto: Instagram @prabowo/Binti Mufarida)
JAKARTA - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi kediaman presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4 Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024). SBY tiba di kediaman Prabowo pada siang hari dan kembali pukul 14.30 WIB menggunakan mobil Lexus berwarna hitam bernomor polisi B 414 RI.

Tak lama berselang, SBY nampak bergegas masuk ke kediaman Prabowo untuk berbincang empat mata dengan Prabowo sambil makan siang dan menikmati kopi bersama. Diskusi pada siang hari itu dilakukan sekitar satu jam.

“Terima kasih Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atas diskusi yang mendalam siang hari ini,” kata Prabowo dalam unggahan foto di Instagramnya @prabowo.

Pada foto tersebut Prabowo dan SBY duduk satu meja di sebuah meja makan yang di atasnya terdapat makanan dan kopi. SBY pada kesempatan tersebut mengenakan kemeja biru muda. Sementara Prabowo mengenakan safari berwarna cokelat muda.

“Kita optimis bersama-sama wujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
