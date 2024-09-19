Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |23:44 WIB
Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa kekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (19/9/2024), pukul 23.14 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. 

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 0.80 LU dan 98.68 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 91 km Barat Daya Padang Sidempuan, Sumut pada kedalaman 93 km.

“Gempa Mag:5.3, 19-Sep-24 23:14:17 WIB, Lok:0.80 LU,98.68 BT (91 km Barat Daya Padang Sidempuan-Sumut), Kedalaman:93 Km, tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG. 

Sementara itu, BMKG mengatakan hingga saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan. Mengingat, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data belum stabil dan lengkap.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
