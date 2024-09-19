3 Hari Hilang, Siswi SD Jakbar Sempat Janjian Bertemu Orang di Kota Tua

JAKARTA - Angel Kirana Nahampuni, bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar (SD) di Kalideres, Jakarta Barat dikabarkan hilang selama tiga hari. Orangtuanya terus berupaya melakukan pencarian, namun nihil.

Diduga bocah berusia 12 tahun ini pergi dari rumah pada Senin 16 September 2024 malam untuk bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat.

Sang ayah, Sabarudin Nahampun, berjalan kaki menyusuri jejak anaknya melalui kamera CCTV. Dari gang hingga jalan raya, Sabarudin yang bekerja sebagai penambal ban ini mencari anak kesayangannya itu. Orangtua dan kakaknya terus berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan keselamatan anak kedua dari tiga bersaudara ini.

Anak pasangan Sabarudin Nahampun dan ibu Derita Siahaan ini dikabarkan tak kembali ke rumah usai izin bermain pada Senin 16 September sekitar pukul 18.30 WIB. Dari hasil rekaman kamera pengawas di sejumlah titik, sebelum hilang bocah kelas 6 SD ini terlihat pergi dari rumah sambil memainkan handphone (HP).