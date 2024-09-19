Ramalan Cuaca: Jakarta Hari Ini Berawan Tebal sejak Pagi hingga Malam

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, cuaca di Jakarta sepanjang hari sejak pagi hingga malam akan berawan tebal, pada Kamis (19/9/2024).

Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari berawan tebal diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Pada siang hari, cuaca berawan tebal juga diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sedangkan, cuaca berawan menaungi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Saat sore hari, BMKG memprakirakan cuaca berawan tebal terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan di Kepulauan Seribu.

BMKG memprediksi pada malam hari cuaca berawan tebal juga menyelimuti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.

Suhu udara hari ini berkisar 22 sampai 31 derajat celcius dengan kelembaban udara antara 41 hingga 83 persen.



(Arief Setyadi )