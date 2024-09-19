Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Tambun Bekasi Terbakar, Api Berasal dari Ruko Lantai 2

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |09:15 WIB
Pasar Tambun Bekasi Terbakar, Api Berasal dari Ruko Lantai 2
Petugas pemadam saat padamkan kebakaran di Pasar Tambun (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Kebakaran melanda Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/9) pagi. Kabid Pemadaman Disdamkar Kabupaten Bekasi, Mulyadi mengatakan, sumber api berada dalam salah satu ruko di pasar tersebut.

“Api berasal dari ruko dua lantai, laporan awalnya jam 08.15 WIB,” kata Mulyadi, Kamis (19/9/2024).

Saat petugas menerima laporan, tim langsung diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman juga terlihat dibantu oleh warga sekitar dengan menyiramkan air dan APAR.

“Tim sudah menuju lokasi,” kata dia.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran. Namun Mulyadi menyebut bahwa proses pendinginan telah dimulai.

“Sedang proses pendinginan,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement