Pasar Tambun Bekasi Terbakar, Api Berasal dari Ruko Lantai 2

BEKASI - Kebakaran melanda Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/9) pagi. Kabid Pemadaman Disdamkar Kabupaten Bekasi, Mulyadi mengatakan, sumber api berada dalam salah satu ruko di pasar tersebut.

“Api berasal dari ruko dua lantai, laporan awalnya jam 08.15 WIB,” kata Mulyadi, Kamis (19/9/2024).

Saat petugas menerima laporan, tim langsung diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman juga terlihat dibantu oleh warga sekitar dengan menyiramkan air dan APAR.

“Tim sudah menuju lokasi,” kata dia.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran. Namun Mulyadi menyebut bahwa proses pendinginan telah dimulai.

“Sedang proses pendinginan,” pungkasnya.

(Awaludin)