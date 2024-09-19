Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Gegara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Kebayoran Lama Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |10:00 WIB
Diduga Gegara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Kebayoran Lama Terbakar
Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah kosong di Jalan Arteri Permata Hijau No. 11 RT 11/10, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis (19/9/2024) pagi. Kebakaran diduga dipicu akibat puntung rokok.

"Objek rumah kosong, dugaan penyebab puntung rokok," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Disgulkarmat memastikan kebakaran telah berhasil dipadamkan pukul 09.02 WIB dengan mengerahkan 10 unit damkar.

"Situasi pemadaman selesai. Pengerahan unit 10 dan 35 personil," pungkasnya.

(Awaludin)

      
