Viral Video Pria Matanya Dicongkel di Gunung Putri Bogor, Polisi Turun Tangan

BOGOR - Beredar video seorang pria berinisial F (30) yang menjadi korban penganiayaan di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Disebutkan, kedua mata korban 'dicongkel' oleh oleh pelaku.

Dalam video yang diunggah akun X @ScariestProject, tampak korban tergeletak bersimbah darah di tengah kegelapan malam. Terlihat sepintas pria yang diduga pelaku penganiayaan sedang melukai bagian wajah dari korban hingga tangannya berlumuran darah.

Lalu, pada foto lain yang diunggah memperlihatkan kondisi korban sudah berada di rumah sakit. Korban terlihat terbaring dengan kondisi kedua matanya diperban dan selang oksigen terpasang di hidung.

"Seorang pria dicongkel kedua matanya karena perselisihan," tulis akun X @ScariestProject dikutip, Kamis (19/9/2024).

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri AKP Auilia Robby mengatakan bahwa peristiwa yang beredar dalam video di media sosial itu terjadi sekira pukul 22.30 WIB pada Sabtu 14 September 2024.

"Kronologi awalnya, si korban dan pelaku terlibat cekcok kemudian terjadi peristiwa penganiayaan pada saat itu," kata Aulia dikonfimasi wartawan.

Terkait narasi bahwa korban dicongkel matanya oleh pelaku, polisi masih menunggu hasil visum resmi dari rumah sakit. Tetapi, memang korban mengalami luka di bagian kedua mata dan wajahnya.