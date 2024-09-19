Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketum Parpol Terseret di Kasus Dugaan Bullying SMA Binus Simprug, Polisi Klaim Tak Ada Intervensi 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |10:30 WIB
Ketum Parpol Terseret di Kasus Dugaan Bullying SMA Binus Simprug, Polisi Klaim Tak Ada Intervensi 
Ilustrasi Bullying. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Polisi memastikan kasus dugaan Bullying yang dialami siswa berinisial RE (16) di SMA Binus Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bebas dari intervensi manapun. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 18 orang saksi di kasus tersebut.

Kepastian itu disampaikan lantaran dalam perkembangan kasus tersebut muncul sosok Ketua Umum (Ketum) Partai Politik. Meskipun belum diketahui siapa identitas yang dimaksud pejabat itu. 

"Untuk kasus yang dilaporkan kita tidak ada intervensi, yang jelas kasus berlanjut. Semua sudah kita periksa, berarti untuk penyidik lanjut, tidak ada intervensi dari pihak manapun," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, kasus tersebut tidak ada intervensi dari pejabat atau pihak manapun. Polisi memastikan, proses penyelidikan dugaan kasus itu hingga kini pun masih berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan, kata dia, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Saksi yang telah diperiksa pun tidak menutup kemungkinan akan kembali dimintai keterangannya guna pendalaman lebih lanjut.

"Saksi kemarin kita minta itu 18 orang, kemudian kita jadwal ulang untuk semua yang sudah diperiksa nanti diperiksa kembali. Atau dimintai keterangan kembali," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063180/viral-SH79_large.jpg
Heboh Bullying dan Dugaan Pelecehan Seksual di Binus School, Ini Rekaman CCTV-nya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977636/polisi-pastikan-ada-12-pelaku-kasus-perundungan-binus-school-serpong-P4e6SIcMOC.jpg
Polisi Pastikan Ada 12 Pelaku Kasus Perundungan Binus School Serpong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977619/tersangka-kasus-bullying-sma-binus-terancam-7-tahun-penjara-VRgsMeQY7v.jpg
Tersangka Kasus Bullying SMA Binus Terancam 7 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190086//cyberbullying-gZ7a_large.jpg
Cegah Cyberbullying, Publik Perlu Dibentengi Literasi dan Kesadaran Kritis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186298//mk-EF9r_large.jpg
MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185340//aksi_bullying_siswa-JDig_large.jpg
Kasus Kekerasan Pelajar Marak, DPR Perkuat Regulasi Antiperundungan di RUU Sisdiknas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement