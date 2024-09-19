Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Bertemu Ahok di Taman Simpang Susun Semanggi, Dongkrak Elektabilitas di Pilgub Jakarta?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |15:24 WIB
Pramono-Rano Bertemu Ahok di Taman Simpang Susun Semanggi, Dongkrak Elektabilitas di Pilgub Jakarta?
Pertemuan Pramono-Rano dengan Ahok. (Foto: Okezone/Refi Sandi)
JAKARTA - Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno bertemu Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Taman Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan pada Kamis (19/9/2024) siang.

Pantauan di lokasi, Ahok bersama Pramono-Rano bertemu di dekat Plaza Semanggi menuju arah Taman Simpang Susun Semanggi. Terlihat Pramono-Rano mengenakan pakaian warna senada yakni cokelat dan Ahok mengenakan pakaian berwarna abu-abu.

Ketiganya terlihat berdiskusi sembari jalan menuju lokasi pertemuan. Selain itu dilanjutkan bincang-bincang tepat di tugu bertuliskan 'Semanggi' itu.

Ahok menjelaskan bahwa pertemuan dengan Pramono-Rano awalnya hendak dilakukan di kediamannya, hanya saja sulit mengatur waktu satu sama lain. Saat ada kesempatan, mereka bertemu di sekitar kawasan Semanggi.

"Sebetulnya Mas Pram sama Bang Rano mau datang ke rumah cuma ngatur waktunya juga susah nih nanti mau ketemu Pak SBY, saya pas ada di sekitar sini Beliau juga ingin tahu Semanggi, ya udahlah kita pas pasan ke sini aja kita. Beliau pengen tahu Semanggi kenapa dasarnya," kata Ahok kepada awak media dilokasi.

Sementara itu, Pramono mengatakan dirinya bersama Bang Doel akan terus belajar dari para Gubernur Jakarta sebelumnya untuk memperbaiki pekerjaan yang belum tuntas.

"Saya akan belajar dari para Gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada sudah meninggalkan lagacy yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan, sekarang salah satu peninggalan Pak Ahok di Simpang Susun Semanggi ini, kenapa ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Susun Semanggi saya sangat senang sekali. Selalu mengingatkan setiap hari Sabtu melewati tanjakan Ahok itu tanjakan terberat memang hidup Pak Ahok ini berat banget," ucapnya.

 

