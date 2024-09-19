Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kantongi Identitas Perampok di Bogor, Polisi: Kita Dapat dari Keterangan Istri Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |15:28 WIB
Kantongi Identitas Perampok di Bogor, Polisi: Kita Dapat dari Keterangan Istri Korban
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengaku sudah mengantongi identitas pelaku perampokan dan penganiayaan yang menewaskan satu korbannya di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga kuat mengenal korban meninggal dunia berinisial HS.

"(Identitas pelaku) sudah kita kantongi," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara, Kamis (19/9/2024).

Teguh mengatakan bahwa temuan itu berdasarkan keterangan yang didapat polisi dari istri dan mertua korban. "Diduga kenal, kita dapat beberapa nama juga kan dari keterangan istri dan mertua korban yang menyaksikan," pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan aksi penganiayaan dan pencurian terjadi di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Rabu 18 September 2024. Satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka.

"Dugaan pencurian dengan kekerasan ini menyebabkan satu orang meninggal dunia, sementara beberapa korban lain dilarikan ke RSUD Leuwiliang," kata Kapolsek Cibungbulang Kompol Heri Hermawan dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

 







