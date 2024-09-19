Silaturahmi ke Cikeas, Suswono Kenang Momen saat Jadi Menteri Kabinet SBY

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), bersilaturahmi mengunjungi kediaman presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Kamis (19/8/2024). Suswono diketahui sempat menjadi Menteri Pertanian di kabinet SBY.

Dalam pertemuan itu, Suswono merasa bahagia bisa bertemu dengan SBY. Dia pun mengenang masa-masa ketika membantu SBY merumuskan kebijakan di bidang pertanian.

“Momen ini sangat berharga, karena dulu saya membantu Pak SBY dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pertanian," ucap Suswono.

Dia mengaku, kebijakan strategis yang sempat ia jalankan, yakni urban farming atau pertanian kota akan diterapkan kembali di Jakarta.

"Urban farming dan ketahanan pangan, yang menjadi bagian dari program kami di kabinet, adalah kelanjutan dari visi tersebut jika RIDO mendapat amanah memimpin Jakarta,” tuturnya.

Di sisi lain, SBY juga memberikan apresiasi kepada Ridwan Kamil atas pengalamannya dalam pembangunan kota, terutama terkait program-program inovatif selama menjabat sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.