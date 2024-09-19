Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Banten 2024, Airin Siapkan Program Beasiswa Santri dan Pemberdayaan Pesantren

Hambali , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |16:28 WIB
Airin Siapkan Program Beasiswa Santri
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Banten-Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi membuat program prioritas di bidang keagamaan, terutama bidang pendidikan pesantren. Beberapa program yang disiapkan yakni Santri Inovator dan beasiswa para santri, terutama bagi penghafal Alquran

Dikatakan Airin, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pondok pesantren harus terus dilakukan.

“Pondok pesantren adalah tempat menempa generasi Bangsa, maka berbagai program pemerintah harus masuk,” ujar Airin, Kamis (19/8/2024).

“Mulai dari dukungan anggaran, program untuk santri, hingga pemberdayaan ekonomi umat,” sambung Airin.

Salah satu yang akan dilaksanakan yakni program Santri Inovator. Program tersebut mendorong santri di pondok pesantren untuk mengembangkan usaha, kompetensi di bidang wirausaha, inovasi teknologi, dan industri kreatif.

Strategi yang dijalankan berupa pemberian akses permodalan, pendampingan, kepastian pemasaran, beasiswa studi lanjutan atau sertifikasi.

"Kita harus mendorong para profesional di bidang industri, kewirausahaan, dan teknologi untuk memberikan pengalaman pembelajaran di pesantren," ujar Airin.

Mantan Wali Kota Tangerang Selatan ini juga akan melakukan link and match produk kreatif atau keahlian wirausaha para santri dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Du-Di.

"Target kami, meningkatnya jumlah santri yang berwirausaha, menciptakan inovasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru," ujar Airin

Sementara, untuk pondok pesantren salafi, kata Airin, pemerintah daerah harus terus turun memberikan bantuan.

“Jika selama ini ada yang perlu dievaluasi, kita perbaiki. Kami yakin, dengan sistem yang kuat dan tepat sasaran, bantuan untuk pesantren akan sangat bermanfaat,” ujarnya.

 

