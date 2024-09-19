Pramono-Rano Dicecar Pasukan Hijau soal Kenaikan Gaji

JAKARTA- Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno menyambangi petugas pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pasukan hijau Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) di Taman Simpang Susun Semanggi. Pasukan hijau yang bekerja langsung menyampaikan unek-uneknya.

Momen itu terjadi setelah Pramono-Rano bertemu dengan Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Pantauan Okezone di lokasi, awalnya Pramono-Rano menemui petugas pasukan hijau yang tengah membersihkan dan merawat Taman Simpang Susun Semanggi. Rano berinisiatif menampung aspirasi petugas pasukan hijau itu terkait penghasilan.

"Alhamdulillah, semoga cukup. Mudah-mudahan tahun ini UMR naik lagi," ucap salah satu petugas pasukan hijau.

"Gajinya ditambah, Pak," timpal kawan yang lainnya.