HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Dicecar Pasukan Hijau soal Kenaikan Gaji

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |16:41 WIB
Pramono-Rano Dicecar Pasukan Hijau soal Kenaikan Gaji
Pramono-Rano Dicecar Pasukan Hijau/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno menyambangi petugas pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pasukan hijau Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) di Taman Simpang Susun Semanggi. Pasukan hijau yang bekerja langsung menyampaikan unek-uneknya.

Momen itu terjadi setelah Pramono-Rano bertemu dengan Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Pantauan Okezone di lokasi, awalnya Pramono-Rano menemui petugas pasukan hijau yang tengah membersihkan dan merawat Taman Simpang Susun Semanggi. Rano berinisiatif menampung aspirasi petugas pasukan hijau itu terkait penghasilan.

"Alhamdulillah, semoga cukup. Mudah-mudahan tahun ini UMR naik lagi," ucap salah satu petugas pasukan hijau.

"Gajinya ditambah, Pak," timpal kawan yang lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
