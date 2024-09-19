LSI: RK-Suswono Akan Diuntungkan Bila Anies Baswedan Bersikap Netral

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbarunya di Pilgub Jakarta 2024. Salah Satu kesimpulnyannya yakni sosok Anies Baswedan masih berpengaruh signifikan mempengaruhi hasil Pilgub Jakarta.

"Berdasarkan temuan eksperimen, pengaruh Anies signifikan dapat mempengaruhi kompetisi dan hasil Pilgub. Bagi RK-Suswono, akan lebih menguntungkan bila Anies menyampaikan sikap mendukung pasangan tersebut atau minimal bersikap netral. Bagi, Pram-Rano, dukungan Anies akan membuka jalan lebih lebar untuk tetap kompetitif dan memenangkan Pilgub," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Kamis (19/9/2024).

Pada simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono paling banyak dipilih 51,8%, kemudian pasangan Pramono Anung dan Rano Karno 28,4%, serta pasangan

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 3,2%. Sementara hal yang belum menentukan pilihan 12,8%.



Sedangkan pada simulasi semi terbuka 6 nama, Ridwan Kamil paling banyak dipilih 44%, kemudian Rano Karno 16%, dan Pramono Anung 10,5%, nama lain jauh lebih rendah. Untuk yang belum menjawab sebesar 16,8%

Sementara itu Ridwan Kamil paling dikenal 95,2% warga, dan disukai oleh 76,6% dari yang mengenal namanya. Kemudian Rano Karno dikenal 93% warga dan disukai oleh 86,2% dari yang mengenal namanya. "Pramono Anung dikenal 45,8% warga dan disukai oleh 55,6% dari yang mengenal namanya. Nama lain masih kurang dari 30% tingkat popularitasnya," ujarnya.

Adapun awareness warga tentang akan diadakannya pemilihan langsung Gubernur pada November 2024 sudah tinggi, di angka 86,7%.