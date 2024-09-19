Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pemilik Warung Terduga Pelaku Pencabulan Bocah 5 Tahun di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |16:56 WIB
Polisi Tangkap Pemilik Warung Terduga Pelaku Pencabulan Bocah 5 Tahun di Bekasi
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
BEKASI - Polisi menangkap W (55) terduga pelaku pencabulan di kawasan Bekasi Barat, Kota Bekasi. W ditangkap setelah dilaporkan oleh orangtua korban atas dugaan mencabuli bocah berusia lima tahun.

"Betul, terduga pelaku sudah diamankan," kata Kanit PPA Polres Metro Bekasi Kota, AKP Tamat, Kamis (19/9/2024).

Adapun W ditangkap di kediamannya pada Rabu 18 September 2024 malam. W ditangkap tanpa perlawanan.

Tamat menjelaskan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polisi juga akan mengklarifikasi terkait tuduhan terhadap terduga pelaku.

"Dalam proses pemeriksaan klarifikasi, mohon tunggu nanti akan dirilis," ungkapnya.

 

